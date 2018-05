سجن مواطن طاجيكى 10 سنوات وضع “لايك” على فيديو لزعيم معارض

المتوسط:

قضت محكمة طاجيكستان بالسجن 9.5 أعوام لمواطن وضع إشارة إعجاب “لايك” على فيديوهات تحوي مداخلات لزعيم حزب النهضة الإسلامي المحظور في طاجيكستان.

ونقلت الإذاعة الطاجيكية اليوم أن أليجون شاريبوف، وهو مواطن من مقاطعة حاطلون، أدين بارتكاب جريمة وفقا للمادة 307 من القانون الجنائي الوطني، وهي الدعوة العلنية إلى التغيير القسري للنظام الدستوري في جمهورية طاجيكيستان باستخدام وسائل الإعلام وشبكة الانترنت.

وتوصل التحقيق الطاجيكي إلى استنتاج مفاده بأن شاريبوف شاهد أثناء عمله في روسيا مقاطع فيديو لجلسات المجلس السياسي لحزب النهضة الإسلامي في المنفى، وكذلك فيديوهات لمكالمات زعيم الحزب محي الدين الكبيري مع نائب سابق لوزير الدفاع الطاجيكي عبد الحليم نزرزودي، وضغط على زر “لايك”. إضافة إلى ذلك تبادل أشرطة الفيديو هذه مع مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الآخرين.

وكانت قوات حفظ القانون الطاجيكية قد أوقفت شاريبوف في قريته الأم “مهروبود” في 3 يناير الماضي، واعترف شاريبوف أثناء استجوابه بأنه شاهد فيديوهات الحزب المحظور، إلا أنه لم يكن على علم بنشاطاته المحظورة.

وحُظر حزب النهضة الإسلامي في طاجيكستان بموجب قرار المحكمة العليا الصادر في 29 سبتمبر العام 2015. وكان هذا الحزب بالإضافة إلى الأحزاب الأخرى المنضوية تحت لواء المعارضة الطاجيكية الموحدة قد خاض معركة ضد الحكومة الشرعية أثناء الحرب الأهلية في طاجيكستان التي اندلعت في الفترة الممتدة ما بين الأعوام 1992 و1997 وأودت بحياة حوالي 60 ألف شخص.

