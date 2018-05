المتوسط:

أعلن الجنرال يورى يفتوشينكو رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أكثر من 64 ألف شخص، عادوا إلى منازلهم فى الغوطة الشرقية بسوريا.

وقال يفتوشينكو – فى تصريح أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية – “بفضل الدعم الشامل، عاد إجمالا 64 ألفا و720 شخصاً إلى منازلهم فى الغوطة الشرقية من مخيمات اللاجئين والنازحين”.، مشيرا إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، عاد 179 شخصا إلى منازلهم فى محافظة حمص، و122 إلى الغوطة الشرقية.

وأضاف يفتوشينكو أن الوضع فى الغوطة الشرقية يتطبع وتجرى عملية استعادة الحياة السلمية، كما يجرى فى مدينة دوما إزالة الحطام باستخدام الآلات الروسية، واستعادة البنية التحتية، إلى جانب إزالة الألغام والذخائر، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية إزالة ألغام من 15 بناء ومحيطها، وتم العثور على 15 عبوة متفجرة.

The post عودة أكثر من 64 ألف شخص إلى منازلهم فى الغوطة الشرقية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية