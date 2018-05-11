تكريم أمير الكويت في احتفالية بالجامعة العربية.. الأحد

أكد السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت بالقاهرة، أهمية الاحتفال الذي تستضيفه جامعة الدول العربية، الأحد المقبل، لتكريم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح علي إسهاماته العديدة علي كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

وأوضح الذويخ أن الاحتفال المقام بمبادرة من معهد المرأة للتنمية والسلام، يأتي برعاية أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، بحضور لفيف من الشخصيات المصرية والكويتية والعربية، ويتضمن مداخلات تتناول مسيرة الشيخ صباح الأحمد وإنجازاته في مجال تحقيق السلم والتعاون الدولي علاوة علي دوره في تعزيز العلاقات الأخوية بين الدول العربية علي مدار عقود طويلة، تعامل خلالها مع عدد كبير من الملفات والقضايا المهمة، ونجح في احتواء الكثير من التحديات والأزمات التي شكلت منعطفات أساسية في مسيرة العمل العربي المشترك.

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