الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تجنب التصعيد بعد الضربات في سوريا

دعا الاتحاد الأوروبي، الخميس، الجهات المعنية إلى "التحلي بضبط النفس" و"تجنب أي تصعيد" بعد إطلاق صواريخ إيرانية على المواقع الإسرائيلية، والرد الذي تلى ذلك، وفقًا لبيان لدائرة الشؤون الخارجية.

وأفاد البيان أن "التقارير حول الهجمات الإيرانية على مواقع الجيش الإسرائيلي انطلاقًا من سوريا، والتي ردت عليها إسرائيل بشن ضربات ضد أهداف إيرانية في سوريا، تشكل مصدر قلق شديد".

وتعرضت الخطوط الإسرائيلية في مرتفعات الجولان لوابل من صواريخ، يقول الجيش الإسرائيلي إن القوات الإيرانية أطلقتها من سوريا.

ورد الجيش الإسرائيلي، ليل الأربعاء/الخميس، مستهدفًا عشرات المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الإسرائيلي استخدم 28 طائرة، وأطلق 70 صاروخًا خلال ضرباته الكثيفة على مواقع سورية وإيرانية في سوريا، موضحة أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت ودمرت نصف تلك الصواريخ.

وأثار التصعيد العسكري غير المسبوق بين إسرائيل وإيران قلق المجتمع الدولي، الذي دعا إلى ضبط النفس في مواجهة خطر الحرب المفتوحة.

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