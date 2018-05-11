داخلية الوفاق غير الدستورية : حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها تحت الرقابة الأمنية

طرابلس 11 مايو 2018 (وال)- أعلنت ما تسمى بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق المرفوضة أن جميع الحسابات بمختلف أشكالها وأنماطها على شبكات التواصل الاجتماعي تحت الرقابة الأمنية.

وذكرت الوزارة غير الدستورية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أنها تحث المواطنين كافة على عدم الانجرار إلى ما أسمته ب”العبث وارتكاب السلوكيات الرقمية التي من الممكن أن تضعهم تحت طائلة المساءلة والقانون”.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية الرقمية المختصة بمكافحة جرائم المعلومات بالوزارة المشار إليها رصدت وجود حسابات مزورة باسم وزير داخلية الوفاق غير الدستورية على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر .

يشار إلى أن فايز السراج رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي غير الدستوري كان قد أصدر قرارا يقضي بإعادة تسمية (قوة الردع الخاصة) التي يرأسها عبد الرؤوف كارة، إلى جهاز أمني جديد باسم (جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب) ومنحه صلاحيات التنصت على المكالمات ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي للمواطنين دون الرجوع إلى القضاء.( وال – بنغازي ) س ع/ام

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