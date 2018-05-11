تقرير: الشرطة البرازيلية قتلت أكثر من خمسة آلاف شخص في 2017

قتلت الشرطة البرازيلية 5012 شخصا العام الماضي بزيادة قدرها 19% عن عام 2016، وفقا لما ذكره موقع "جي 1" الإخباري الخميس.

ومع ذلك ، انخفض عدد ضباط الشرطة القتلى بنسبة 15% إلى 385 ضحية، وفقاً للتقرير الصادر عن "جي 1" ، وجامعة ساو باولو، والمنتدى البرازيلي للأمن العام.

وتتعرض الشرطة لانتقادات ويصفها البعض بأنها مهووسة بإطلاق النار في الدولة التي تعاني من معدلات عالية من جرائم العنف.

وفي فبراير، أذن البرلمان للجيش بتحمل مسئولية الأمن في ولاية ريو دي جانيرو، التي سجلت 40 حالة وفاة جراء العنف لكل 100 ألف ساكن في عام 2017 .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا