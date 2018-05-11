علب السمنة ماتترميش.. 8 حيل بسيطة لاستخدامها في الديكور

كل ربة منزل تستخدم السمنة في مطبخها لعمل وجبات شهية لأسرتها، هل فكرت يومًا في كيفية الاستفادة منها بدلًا من إلقائها في سلة المهملات، فعبوات السمنة تستهلك الكثير من النقود وتتراكم داخل مطبخك بكميات كبيرة، لم لا تعيدي استخدام هذه العبوات بطرق مبتكرة وجديدة لتجديد ديكور منزلك دون تكاليف باهظة أو مجهود زائد ومنها..

1- علب السمنة الفارغة بعد غسلها وتنظيفها جيدًا، والتأكد من خلوها من أي بواقي سمنة داخلها، استخدميها لعمل حامل أقلام على مكتب طفلك، كل ما عليك هو تزيينها بأي قطعة قماش أو ورق حائط، ووضع الأقلام والألوان التي يحبها طفلك بها، اجعلي طفلك يشاركك هذه الخطوة سيكون سعيدا بذلك.

2- استخدمي علب السمنة الفارغة وثبتيها بمغناطيس على الحائط، داخل غرفة أطفالك، لتنظيم المكعبات أو اللعب الصغيرة الخاصة بهم، والألوان التي يعشقون الرسم بها، زينيها أو ادهنيها بألوان تتناسق مع الغرفة، أو صممي طبلة لطفلك من خلال تلوين علبة السمنة، وتثبيت الجزء السفلي من أي بالونة عليها.

3- الطرح المبعثرة داخل دولابك تسبب الفوضى والازدحام، استفيدي من علب السمنة الفارغة في حل هذه الأزمة، من خلال استخدام أكثر من علبة وتثبيتها بجانب بعضها وبعض، وربطها بمنديل، ثم علقيها على الحائط في أي ركن من منزلك ورتبي فيها الطرح أو الشرابات الخاصة بأطفالك.

4- استخدمي علب السمنة الفارغة من جديد في مطبخك، فهي تفيدك لتكون حاملا لأدوات المطبخ، رشيها باللون المناسب مع مطبخك، وثبتيها في أي مكان بشكل جيد وضعي فيها السكاكين والشوك والمعالق، اعرفي من هنا إزاي تستفيدي من الصناديق الفارغة في الديكور.

5- عودي أطفالك على "تحويش مصروفهم"، اصنعي لهم حصالة من علب السمنة الفارغة، زينيها بورق حائط من رسومات الكارتون وشاركيهم في ذلك، يمكنك استخدام الأزرار أو الإكسسوارات المتهالكة لديك في التزيين.

6- جملي منزلك بحامل مميز للشموع، كل ما عليك هو الاستفادة من علبة السمنة الفارغة وعمل ثقوب عشوائية داخلها، ورشيها بلون دهان مناسب للأثاث والديكور الخاص بالغرفة، أو زينيها بورق حائط مناسب، وضعي شموعا صغيرة داخلها، سيكون الشكل مبهجا.

7- استخدمي علب السمنة الفارغة في حمامك، كحامل رولات ورق الحمام، أو وضع البشاكير داخلها بعد التأكد من نظافتها، استخدمي الحجم الكبير منها في وضع المناشف والبشاكير بداخلها، قد يهمك.. علب التونة الفاضية «ماتترميش».. 8 حيل لاستخدامها في ديكور مميز

8- إذا كنت ممن يحبون زراعة الزهور والورد، استعيني بعلب السمنة الفارغة واجعليها إناء لزراعة نباتات الزينة الصغيرة، كل ما عليك هو أن ثبتيها على حائط سور المنزل أو داخل البلكونة.

بهذه الخطوات تستفيدين من علب السمنة الفارغة، في عدة استخدامات داخل منزلك، دون دفع تكاليف أو بذل مجهود كبير.

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