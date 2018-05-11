حاربي انتفاج العيون بكمادات الشاي.. 8 حيل بسيطة هتساعدك

العمل لوقت طويل والإجهاد والتقلبات الجوية التي نشهدها هذه الفترة، من أكثر الأسباب التي تؤدي لظهور انتفاخ العين، المشكلة التي تواجه الكثيرين بسبب العمل لساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر، أو ربما الإجهاد والتعرض للمشاكل، فهذه المشكلة يمكن أن تحدث بسبب عدم شرب المياه بالقدر الكافي أو اتباع نظام غذائي غير صحي، أو التعرض لأشعة الشمس بشكل مستمر، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعدك في علاج انتفاخ العين ومنها:

1- للحصول على بشرة نقية خالية من التجاعيد وانتفاخ العين، احرصي على تناول كميات كافية من الماء على مدى يومك، فالمياه معروفة بأهميتها في ترطيب الجلد والحفاظ على صحة عينيك، وتساعد على طرد السموم من الجسم، احرصي على شرب ما لا يقل عن 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميًا.

2- غسل الوجه بالماء البارد من الأمور الهامة التي عليك الانتباه إليها، اغسلي وجهك في الصباح قبل الذهاب للعمل، وتذكري ضرورة غسل وجهك وإزالة المكياج قبل النوم، هذه الخطوة تساعدك في علاج انتفاخ العينين، اعرفي أكتر عن فوائد الشاي للبشرة هنا.

3- الشاي معروف بفوائده الكثيرة للعين فهو يُحافظ على رطوبة جفون العين، ويساعد في إخفاء التجاعيد التي تظهر حول العين مع تقدم العمر ويساعدك في التخلص من آثار التعب والإرهاق التي تظهر على عينك، بعد يوم طويل من العمل أو السهر مع أطفالك في أوقات الامتحان، استخدمي كمادات الشاي على عينك وستشاهدين النتيجة.

4- الشاي يعتبر مضادا حيويا طبيعيا، ولذلك هو وقاية وعلاج فعال للالتهابات التى تظهر حول العينين، ويحتوي على خصائص مضادة للتهيج، ضعي أكياس الشاي المستخدمة في الثلاجة 30 دقيقة، ثم ضعيها على جفونك ربع ساعة، كرري هذه الخطوة مرتين أسبوعيًا للحصول على النتيجة المطلوبة، معلومات هنا تهمك عن كريم العيون.

5- إزالة المكياج قبل الذهاب للنوم، من الأمور الهامة التي عليك المواظبة عليها لحماية بشرتك من الحبوب والبثور السوداء، فالشاي يساعدك في إزالة المكياج، بللي قطنة داخل الشاي وامسحي بها وجهك قبل الذهاب للنوم، كما يمكنك استخدام مزيل للمكياج مصنوع من ورق الشاي.

6- تخلصي من الهالات السوداء التي تظهر تحت عينك من السهر والإرهاق، باستخدام كمادات الشاي سواء أخضر أو أسود، فالشاي يحتوي على مضادات الأكسدة، بعد أن يبرد ضعيه في الثلاجة نصف ساعة، وقومي بعمل كمادات لعينك واتركيها ربع ساعة، كرري ذلك مرتين يومياً لمدة عشرة أيام للحصول على النتيجة المطلوبة.

7- يساعد الشاي على ترطيب العين التي تعاني من الجفاف؛ اغمري قطنة في كوب شاي دافئ، وضعيها على جفوف العينين، واتركيها دقائق، كرري هذه الخطوة مرتين أسبوعيًا للحصول على نتيجة مطلوبة والتخلص من جفاف العين، خاصة في أوقات الطقس الصيفية.

8- خصصي يوما في الأسبوع لعمل كمادات الشاي ضمن روتينك للعناية بالبشرة، كل ما عليك هو إحضار كأسي شاي وضعيهما في ماء ساخن، ثم ضعيهما في الثلاجة لمدة عشر دقائق بعد أن تبرد قليلًا، ثم اعملي كمادات الشاي على عينك، لمدة ربع ساعة، واشطفي وجهك بالماء البارد.

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