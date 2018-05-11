بركان جبل ميرابي الإندونيسي ينفث دفقات من الرماد بارتفاع يزيد عن خمسة كيلومترات

ثار بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة الإندونيسية اليوم الجمعة، مطلقا دفقات من الرماد في السماء لمسافة زادت عن خمسة كيلومترات.

وحذرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث السكان وطالبتهم بالبقاء خارج منطقة حظر يبلغ طولها 2 كيلومتر حول ميرابي، وهو واحد من أكثر البراكين نشاطا في البلاد.

وأوضحت الوكالة أن مستوى التأهب للبركان لايزال طبيعيا، داعية السكان إلى الهدوء.

وقالت الوكالة إن الثوران لم ينجم عنه حمم بركانية.

لكن مئات الأشخاص فروا من قراهم إلى أماكن أكثر أمنا بعد الثوران، وفقا لما ذكرته وكالة الحماية المدنية المحلية.

وقالت شركة إيرناف إندونيسيا، وهي شركة الملاحة الجوية التي تديرها الدولة، إن الرماد البركاني لم يعطل الرحلات الجوية وأن المطار الدولي في مدينة يوجياكارتا في جاوة الوسطى يعمل بشكل طبيعي.

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