عزل رئيسة المحكمة العليا في الفلبين

عزلت المحكمة العليا الفلبينية، اليوم الجمعة، رئيسة المحكمة ماريا لورديس سيرينو، التي تعد من بين أبرز منتقدي الرئيس رودريجو دوتيرتي، في تصويت اعتبره نشطاء بمثابة "شهادة وفاة للديمقراطية" في البلاد.

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