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عزل رئيسة المحكمة العليا في الفلبين

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

عزلت المحكمة العليا الفلبينية، اليوم الجمعة، رئيسة المحكمة ماريا لورديس سيرينو، التي تعد من بين أبرز منتقدي الرئيس رودريجو دوتيرتي، في تصويت اعتبره نشطاء بمثابة "شهادة وفاة للديمقراطية" في البلاد.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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