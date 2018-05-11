كوريا الجنوبية ترحب بتحديد موعد قمة ترامب وكيم

رحبت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة بتحديد موعد للقمة المزمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال كيم أيوي كيوم المتحدث باسم الرئاسة في رسالة نصية للصحفيين: "نأمل أن تنجح هذه القمة في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإحلال السلام الدائم بها"، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه سيجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم" يوم 12 يونيو في سنغافورة.

وتأتي محادثات ترامب وكيم المرتقبة بعد أكثر من عام من التصريحات الحادة بين الجانبين وتشديد العقوبات على كوريا الشمالية وسط سلسلة من التجارب الصاروخية والنووية من قبل بيونج يانج.

من ناحية أخرى، بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات للدفاع الجوي لمدة أسبوعين كما هو مخطط لها، حسبما أكد متحدث باسم وزارة الدفاع في سول.

وتشارك حوالى 100 طائرة حربية فى المناورات، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الكورية الجنوبية.

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