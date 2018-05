باكولي يفتتح سفارة كوسوفو الثانية بدول الخليج

المتوسط:

قامت كوسوفو بافتتاح سفارة في العاصمة الإماراتية أبوظبي هي الثانية لها في دول الخليج العربية، وشارك رئيسها هاشم تاتشي ووزير الخارجية بهجت باكولي في مراسم افتتاح السفارة إلى جانب مسؤولون إماراتيين.

وقال باكولي في صفحته في فيسبوك: “الإمارات العربية المتحدة كانت أول دولة اعترفت بكوسوفو وهي شاركت في العمليات ما بعد النزاع في كوسوفو وكانت جزءا من القوات الدولية في كوسوفو.. الإمارات وضعت البنية التحتية لمطار مدينة كوكس بألبانيا لمساعدة لاجئين كوسوفيين خلال الحرب.. الإمارات دعمت ولا تزال تدعم كوسوفو اقتصاديا عبر بناء المدارس والمستشفيات وإعادة بناء مؤسسات دينية”.

اللافت أن الإمارات كانت أول دولة اعترفت باستقلال كوسوفو عن صربيا عام 2008.

وتعد سفارة كوسوفو في السعودية التي جرى افتتاحها عام 2010، أول سفارة لهذا البلد في منطقة الخليج.

