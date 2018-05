ظريف يتوجه لموسكو الأسبوع المقبل لبحث أزمة «النووي»

المتوسط:

أعلنت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور موسكو الاثنين المقبل، فيما قالت مصادر إيرانية إن جولة ظريف ستشمل بكين وبروكسل أيضا.

وعلق مدير قسم آسيا الثاني في الخارجية الروسية زمير كابولوف على أنباء عن زيارة ظريف بقوله: “نعم، سيكون صباح (الاثنين) عندنا في موسكو، وسيجتمع مع الوزير (سيرغي لافروف)”.

وأضافت وكالة نوفوستي عن مصدر في الخارجية الإيرانية، أن ظريف يبدأ الأحد جولة دبلوماسية لبحث مستقبل اتفاق إيران النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وقال المصدر إن الجولة تنطلق من بكين، التي سيزورها ظريف الأحد والاثنين، ثم سيتوجه إلى موسكو للقاء نظيره الروسي، قبل ذهابه إلى بروكسل للاجتماع مع زملائه الأوروبيين.

وأضاف المصدر أن هذه الجولة ليست الأخيرة، فقد تقرر إجراء عدد من الاجتماعات حول هذا الموضوع على مستوى نواب وزراء الخارجية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

من جانبها، امتنعت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الصينية غوان شوان عن التعليق على زيارة ظريف المرتقبة إلى بكين، مكتفية بالقول إن “الصين وإيران تبقيان على اتصال وتنسيق وثيقين”.

