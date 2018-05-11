تعزيزات للجيش حول درنة و خسائر بشرية فى صفوف الإرهابيين

ايوان ليبيا – وكالات :

تمكنت قوات الجيش الليبي، فجر اليوم الجمعة، من إحباط محاولة التفاف مجموعة من العناصر الإرهابية على القوات المسلحة بمحور الحيلة جنوب مدينة درنة.

وقال مصدر عسكرى مطلع “إن محاولة التفاف فاشلة قامت بها الجماعات الإرهابية فجر اليوم الجمعة حيث تمكنت قواتنا المسلحة بمنطقة الاردام جنوب مدينة درنة باستدراج العدو، وتم الاشتباك معهم وكبدو الإرهابيين خسائر في الأرواح ولاذو الإرهابيين بالفرار”، مشيرا إلى أنه وبعد تمشيط المنطقة تم العثور على حبوب هلوسة نوع ترمادول وبقع دم وذخائر لدى الجماعات الإرهابية.

و كان المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار، عبد الكريم صبره، قد أعلن وصول سرية من الكتيبة 276 التابعة لمجموعة عمليات عمر المختار دبابات بآمرة العميد ” علي القطعاني ” الى محور الساحل

وأوضح صبرة أنه بأوامر من القيادة العامة لدى القوات المسلحة الليبية ترسل التعزيزات العسكرية.

وجدد “صبرة” دعوته لأهالي مدينة درنة إلى القيام بانتفاضة ضد الإرهابيين، لكي يتمكن الجيش من التعامل معهم دون أن يمس المدنيين.

وقال «صبرة»، «إن سلاح الجو قصف موقع للخوارج ﻓي ﻛﺴﺎﺭة ﺳﺎﺳي بمنطقة ﻋﺰﻳﺰ بالتزامن مع عملية أرضية نتج عنها قتل 7 إرهابيين وتدمير 6 آﻟﻴﺎﺕ ﻭضبط 3 ﻣﺪﺍﻓﻊ ﻫﺎﻭﻥ.

وأضاف «أن العملية أسفرت عن ﺣﺮﻕ ﺩﺑﺎﺑة ﻭﻓﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺗﺒﻘى من العناصر الإرهابية إلى ﺩﺍﺧﻞ المدينة، وإلقاء القبض على إرهابي تونسي يكنى أبو علي التونسي خلف مزرعة زيدان التي تتمركز بها الجماعات الإرهابية بدرنة الواقعة بين طريق الاردام و الحيلة»، مشيرا إلى قتل قوات الجيش لثلاثة إرهابيين آخرين من جنسيات مختلفة.

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