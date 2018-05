الكرملين: لا نخطط لتزويد دمشق بـ”إس-300″

المتوسط:

أكد مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري التقني فلاديمير كوجين، أنه لا تدار في الوقت الراهن مع سوريا أي مفاوضات لتزويدها بمنظومات الصواريخ الروسية المضادة للطائرات “إس-300”.

وقال كوجين لصحيفة “إيزفيستيا” الروسية اليوم الجمعة، إنه حتى الآن، لم يجر الحديث حول تسليم هذه المنظومات الحديثة (للدفاع الجوي)، مضيفا أن القوات المسلحة السورية تملك كل ما تحتاجه.

يذكر أن الأركان العامة الروسية، قد رجحت عقب العدوان الثلاثي على سوريا في 14 أبريل الماضي، أن تعود روسيا للنظر في مسألة تزويد دمشق بأنظمة الدفاع الجوي “إس-300”.

وفي وقت لاحق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأنه بعد الضربة التي وجهها التحالف، فإن موسكو “ليس لديها التزام أخلاقي” بعدم توريد “أس-300” لسوريا.

وأشار لافروف إلى أن القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد، لكن الرئيس فلاديمير بوتين بحث الموضوع مع وزارة الدفاع في سياق المهام المتعلقة بتعزيز قدرات سوريا الدفاعية.

من جانبه، رفض الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق، التعليق على تقارير حول توريدات محتملة لمنظومات “إس-300” إلى سوريا في الوقت القريب.

