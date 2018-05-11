في عامه الاستثنائي.. صلاح يحصد 34 جائزة في موسم واحد

حصد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في صفوف ليفربول عن موسم 2017- 2018 وفقًا لاختيار زملائه فى الفريق، ولاعب الموسم في فريق الريدز، والتي تحسم من خلال تصويت جماهير النادي الأحمر.

وحضر صلاح إلى أنفيلد ليتسلم الجائزة في حفل ليفربول الرسمي لتوزيع الجوائز على لاعبيه المميزين خلال موسم 2017/2018، ونال تحية كبيرة واستقبالًا حارًا من زملائه في قاعة الحفل.

وصعد صلاح إلى المنصة لتسلم الجائزة على أنغام أغنيته الشهيرة "مو صلاح الملك المصرى"، التى أذيعت فى قاعة الحفل، وتسلم الجائزة من زميله فيرجيل فان دايك نجم دفاع الريدز.

وبعد فوزه بالجائزة قال صلاح: "شكراً لكم، في الحقيقة لا أعرف ما الذي يتعين علي قوله، ولكني سأخبركم بأنني فخور للغاية وسعيد جدا لفوزي بهذه الجائزة، أشكركم".

وتعد تلك الجائزة هي رقم 34 هذا الموسم التي يحصدها صلاح منذ أن انضم إلى صفوف ليفربول الصيف الماضي قادمًا من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو.

وتمكن صلاح من الفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر في صفوف ليفربول 7 مرات، كما حصل على جائزة الشهر في الدوري الإنجليزي 4 مرات أشهر نوفمبر وديسمير وفبراير ومارس وهي الجائزة المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين، بينما حصد جائزة أفضل لاعب في الشهر في الدوري الإنجليزي المقدمة من البريميرليج 3 مرات أشهر نوفمبر وفبراير ومارس، كما حصد جائزة أفضل لاعب في الجولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات.

وحصد صلاح جائزة هدف الشهر في ليفربول 6 مرات كما حصد جائزة أفضل هدف في الجولة في دوري أبطال أوروبا مرتين، وحصد جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين والأخرى المقدمة من الكتاب.

واستكمالا لموسمه المذهل مع ليفربول توج صلاح بجائزة أفضل لاعب عربي وأفضل لاعب إفريقي المقدمة من الكاف وأفضل لاعب إفريقي المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ودخل في أفضل فريق في إفريقيا عن عام 2017 وأفضل فريق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إضافة إلى جائزتي الأمس.

ولا يزال صلاح ينافس على العديد من الجوائز الأخرى مثل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي المقدمة من رابطة البريميرليج، إلى جانب الفوز بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلى جانب إمكانية دخوله في التشكيل الأفضل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إلى جانب التتويج بالكأس ذات الأذنين عندما يواجه ريال مدريد في المباراة النهائية يوم 26 من الشهر الجاري.

وتمكن صلاح من تسجيل 43 هدفًا وصناعة 15 أخرى في 50 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وذلك بواقع تسجيل 31 هدفًا وصناعة 10 أخرى في 35 مباراة بالدوري الإنجليزي، إلى جانب تسجيل 10 أهداف وصناعة 5 أخرى في 12 مباراة خاضها بدوري أبطال أوروبا، وتسجيل هدف وحيد في الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال وهدف في كأس الاتحاد الإنجليزي، ليبلغ معدله التهديفي في جميع المسابقات هدفا كل 93 دقيقة.

ونجح صلاح في تحطيم العديد من الأرقام القياسية هذا الموسم، حيث بات الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي في موسم واحد يتألف من 38 مباراة برصيد 31 هدفًا مناصفة مع ألان شيرر وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز، وبات أكثر لاعب يسجل أهدافًا في أكبر عدد من المباريات في موسم واحد بالدوري الإنجليزي من خلال تسجيله في 23 مباراة، كما بات أكثر لاعب يحصد جائزة الأفضل في الشهر في الدوري الإنجليزي في موسم واحد بواقع 3 مرات وأكثر من يسجل أهدافًا بقدمه اليسرى في موسم واحد في تاريخ البريميرليج برصيد 24 هدفًا.

كما بات صلاح أكثر لاعب إفريقي يسجل أهدافًا في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا طوال التاريخ برصيد 11 هدفًا، وأصبح أكثر لاعب يسجل أهدافًا في موسمه الأول مع ليفربول برصيد 43 هدفًا، وبات أكثر لاعب يسجل أهدافًا في موسم واحد مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا برصيد 11 هدفًا مناصفة مع روبرتو فيرمينو.

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