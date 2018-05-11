صلاح يتطلع للمزيد مع ليفربول في المستقبل

أشار نجم المنتخب الوطني محمد صلاح إلى أن رغبته كانت في إثبات عدم صحة وجهة نظر النقاد عن مستواه عندما كان لاعبًا في تشيلسي، وهو الأمر الذي حفزه كثيرًا لتقديم مستوى مميز هذا الموسم نجح خلاله في تسجيل 43 هدفًا في جميع المسابقات إلى جانب قيادة ليفربول للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه ريال مدريد في المباراة النهائية يوم 26 من الشهر الجاري في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك نقلًا عن موقع "فور فور تو".

وتوج صلاح أمس بجائزتي لاعب الموسم في ليفربول، وذلك من خلال تصويت اللاعبين ومن خلال تصويت الجماهير، وذلك بعد أن توج بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة الكتاب.

وفي هذا الصدد قال صلاح: "وجدت هنا منذ 4 سنوات وتحدث الكثير من النقاد عن عدم قدرتي على تحقيق النجاحات في الدوري الإنجليزي، وأنني لا أستطيع اللعب في تلك المسابقة التي تعد صعبة للغاية علي، وبالتالي كان في ذهني دائمًا العودة منذ اليوم الأول الذي غادرت فيه تشيلسي، وكان هدفي إثبات العكس وهو الأمر الذي نجحت فيه بالفعل".

وعن مستقبله مع ليفربول والذي يمتد حتى عام 2022، قال صلاح: "أنا سعيد للغاية هنا وكل شيء على أفضل ما يرام، وبدأت أتطلع لطموحاتي الجديدة مع الفريق في المستقبل، خاصة أننا حظينا بموسم رائع وصلنا فيه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا والجميع يشعر بالسعادة".

وأضاف صلاح: "أنها فقط البداية، فهذا هو عامي الأول هنا وهو نفس الأمر لبعض اللاعبين الآخرين، ونشعر ببعض الراحة وسنشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وتمكنا في طريقنا إلى النهائي من التغلب على فرق كبرى مثل مانشستر سيتي وروما، ونرغب في التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل إلى جانب التتويج باللقب هذا الموسم، حيث سنلعب من أجل الفوز على ريال مدريد".

ويحتاج ليفربول إلى الفوز على برايتون يوم الأحد في الجولة الختامية للدوري الإنجليزي من أجل حجز بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، وقد يكون التعادل كافيًا أكبر بالنظر إلى فارق الأهداف الكبير وبين ملاحقه تشيلسي.

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