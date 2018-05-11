الرسام يحتفل بعيد ميلاده الأخير بقميص برشلونة

من فتى صغير ينضم إلى أكاديمية لاماسيا إلى متوسط ميدان سيطر على كل الملاعب مع برشلونة وإسبانيا، أتت اللحظة التي يقرر خلالها الرسام إسدال الستار على مسيرته مع العملاق الكتالوني، ليعلن يوم 27 إبريل بالدموع مغادرته العملاق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.

ويحتفل الرسام اليوم بعيد ميلاد الـ34 واحتفالًا بتلك المناسبة نستعرض أبرز محطات إنييستا في السطور التالية كالآتي:

الرحيل

"هذا هو موسمي الأخير هنا، فكرت في ذلك القرار لمدة طويلة، ويبقى بالنسبة لي برشلونة النادي الأفضل في العالم، فهو النادي الذي منحني كل شيء".

"تحدثت مع كثير من الأشخاص من لاعبين ومدربين، وأدركت أنهم يرغبون في استمراري، ولكني حاولت أن أكون أمينًا مع نفسي ومع النادي".

"قلتها من قبل، لن ألعب أمام برشلونة، وبالتالي لن ألعب في القارة الأوروبية".

قالوا عنه

– "قدم كل شيء بصورة مثالية وبسيطة، في بعض الأحيان يظن البعض بأنه لا يقوم بأي شيء، ولكن في الحقيقة هو يقوم بكل شيء، فكل شيء مختلف مع أندريس، فأصعب شيء في كرة القدم أن تظهر كل شيء كما لو كان سهلًا للغاية بدون بذل أي مجهود، وهذا هو إنيستا" ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة.

– "على مدار السنوات الـ20 الماضية، لا أتذكر لاعبين جيدين أو كاملين مثل إنيستا، هو لاعب لا يصدق وفهو اللاعب الأكثر تكاملًا في العالم، فربما يمرر كرة خاطئة واحدة فقط طوال المباراة" دينو باجيو، متوسط ميدان إيطاليا السابق.

– "هو أفضل متوسط ميدان شاهدته في التاريخ بالنظر إلى جودته وما يتمتع به من شخصية وكونه أسطورة، فهو لا يحتاج للفوز بالكرة الذهبية لإثبات أي شيء، ولا يمكن مقارنته بأي لاعب آخر فهو مختلف عن الجميع، ويتمتع بأناقة كبيرة في اللعب" نيمار، زميله السابق في برشلونة.

– "هو لاعب عملي للغاية، لا يتحدث عن نفسه ولا يطلب أي شيء، ومن يعتقد بأنه يشعر بالرضا لمجرد اللعب فهو مخطئ" بيب جوارديولا، مدربه السابق في برشلونة.

– "أعتقد أن إنيستا وتشافي لم يسبق أن خسرا الكرة طوال حياتهما، فهما قادران على إصابة الخصم بالدوار" السير أليكس فيرجسون، مدرب مانشستر يونايتد.

– "منذ عام 2004 وحتى الآن، كان إنيستا هو اللاعب الأهم في صفوف برشلونة، والدليل على هذا أنه كان اللاعب الأساسي في مشروع جميع اللاعبين منذ فرانك ريكارد" جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة.

مسيرته الحالية

خاض 125 مباراة دولية سجل خلالها 13 هدفًا، وخاض 138 مباراة في المسابقات الأوروبية سجل خلالها 11 هدفًا، وخاض 525 مباراة في المسابقات المحلية سجل خلالها 46 هدفًا.

البطولات

توج بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات والسوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية 3 مرات، كما توج بلقب الدوري الإسباني 8 مرات وكأس ملك إسبانيا 6 مرات والسوبر الإسباني 6 مرات، وتوج بلقب كأس العالم مرة واحدة واليورو مرتين وبطولة أوروبا تحت 19 سنة مرة واحدة وبطولة أوروبا تحت 16 سنة مرة واحدة، كما توج بأفضل لاعب في أوروبا مرة واحدة وأفضل لاعب في بطولة اليورو مرة واحدة، ودخل فريق العام في أوروبا 6 مرات.

النجومية

– انضم إلى صفوف برشلونة بعمر 12 عامًا بعدما جذب أنظار المستكشفين في نادي ألباسيتي، وقال حينها إنيستا إنه بكى كثيرًا في اليوم الذي انفصل فيه عن أسرته للانضمام إلى أكاديمية لاماسيا.

– يعد بيب جوارديولا المثل الأعلى له، وشاهده من قبل بعمر 15 عامًا وحينها توجه إلى تشافي وقال له بأنه سيكون سبب اعتزاله بينما سيكون إنيستا سبب اعتزال تشافي.

– تدرج إنيستا في أكاديمية شباب برشلونة حتى خاض أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا أمام كلوب بروج البلجيكي عام 2002 تحت قيادة المدرب الهولندي لويس فان جال، وكانت تلك بداية علاقة إنيستا بالبطولة الأوروبية التي توج بلقبها 4 مرات.

– لعب إنيستا في جميع الفئات العمرية مع منتخب إسبانيا من أول فريق تحت 16 سنة وحتى فريق تحت 21 سنة، ولعب الدور الأساسي في تتويج إسبانيا بثلاثيتها التاريخية بين عامي 2008 و2012 وحصد جائزة أفضل لاعب في يورو 2012، وسجل هدف الفوز في نهائي كأس العالم أمام هولندا في عام 2010.

ما لا تعرفه عن إنيستا

– على الرغم من كونه بطلا قوميا في عام 2010 بعد إحراز هدف الفوز بكأس العالم، كاد إنيستا يغيب عن النهائي بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل المباراة.

– على الرغم من كونه قائد برشلونة، هناك لقطات فيديو له وهو صغير في السن اعترف خلالها بتشجيعه لريال مدريد.

تصريحاته

– "أنا بطل؟ لا أنا شخص محبوب وهذا واضح، فالجماهير تظهر دعمها لي، أما البطل فهو شخص يقاتل المرض، أو أن يجبر على الهجرة لإطعام أطفاله، أنا فخور للغاية بلعبي كرة القدم، وأنا محظوظ بكوني سببا في سعادة الآخرين".

– "إذا كان يتوجب علي اختيار لحظة واحدة فسيكون الاختيار صعبا كوني حظيت بالكثير من اللحظات الرائعة، ولكن ستكون اللحظة الأبرز هي مباراتي الأولى بقميص برشلونة".

– "كان هدفي الوحيد هو تحقيق النجاح مع هذا النادي وتمكنت من ذلك بالفعل".

إنجازات يمكن أن يحققها

– التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية مع إسبانيا.

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