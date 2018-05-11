رحيل وود رئيس قسم التصميمات بوليامز

قال وليامز المتعثر في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إن إد وود رئيس قسم التصميمات رحل عن بطل العالم السابق لأسباب شخصية، ويحتل وليامز، الذي لم يفز بسباق منذ انتصاره في جائزة إسبانيا الكبرى في 2012، المركز الأخير في بطولة الصانعين هذا الموسم بعد أربعة سباقات رغم استخدام محركات مرسيدس بطل العالم، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء رويترز.

وساعد وود البالغ عمره 50 عاما في تصميم السيارتين اف.دبليو.36 واف.دبليو.37 اللتين نجح بهما الفريق، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، أن يحقق المركز الثالث في 2014 و2015، وأصدر وليامز بيانا وجه فيه الشكر لوود على العمل معه لمدة 12 عاما.

واتخذ الفريق نهجا مختلفا في الانسيابية عند تصميم سيارة اف.دبليو.41، لكن الأمر تحول إلى خيبة أمل مع السائقين الكندي لانس سترول والروسي سيرجي سيروتكين.

ولم يحصل وليامز على نقاط إلى أن احتل سترول المركز الثامن في سباق أذربيجان نهاية إبريل، وانسحب سيروتكين من هذا السباق بعد حادث اصطدام في اللفة الأولى وحصل على عقوبة بالتأخر ثلاثة مراكز عند الانطلاق في سباق جائزة إسبانيا الكبرى يوم الأحد.

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