المتوسط:

أمر رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين مهدي المشاط، بتسليم الأموال التي عثر عليها بحوزة الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح إلى البنك المركزي اليمني.

وقالت وكالة “سبأ” اليمنية الموالية للميليشيات الحوثية، إن أمر المشاط بتسليم الأموال إلى البنك المركزي اليمني، يأتي استكمالا لتوجيهات صالح الصماد الذي وجه بتسليم الأسلحة والعتاد الذي وجد في أوكار زعيم مليشيا الغدر والخيانة لوزارة الدفاع.

وأعلن الحوثيون عثورهم على كميات من الذهب والفضة ومبالغ نقدية في بيت صالح، بعد مرور يومين من مقتله في ديسمبر 2017 على يد الحوثيين، إثر إعلانه استعداده للحوار مع التحالف العربي بقيادة السعودية.

وأشار المصدر إلى أن الجهات الرسمية بصنعاء مستمرة في البحث عن أي أصول أو ممتلكات تعود لصالح، محذرا “أي جهة أو شخص يخفي أو يحتجز أي أموال أو ممتلكات، فإن عليه المبادرة وسرعة تسليمها، أو يعرض نفسه للمساءلة”.

The post ميليشيا الحوثيين باليمن تعلن مصير أموال صالح appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية