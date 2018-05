المقاومة اليمنية تسيطر على مناطق استراتيجية غربي البلاد

المتوسط:

استطاعت المقاومة اليمنية، اليوم الجمعة بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، السيطرة على منطقة كهبوب الجبلية على الحدود بين لحج وتعز، جنوب غربي اليمن، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

كما حققت المقاومة اليمنية، مزيدا من المكاسب على جبهة الساحل الغربي، حيث اخترقت خطوط المتمردين في الطريق إلى مديريتي الجراحي وزبيد.

ونجحت قوات المقاومة في اختراق الخطوط الأمامية لميليشيات الحوثي إثر عملية عسكرية مباغتة، أجبرتها على التراجع تحت وقع النيران وغطاء جوي مكثف لمقاتلات التحالف العربي، استهدف تعزيزات المتمردين وآلياتهم العسكرية.

وتتيح السيطرة على كهبوب تأمين محافظة لحج من ذلك الاتجاه، وتهاوي جبهة الحوثيين في الوازعية غربي تعز، كما يعني انتصار الشرعية قطع إمدادات الحوثيين، حيث يتوقع أن تلي السيطرة على كهبوب، السيطرة على معسكر العمري في ذباب والمواقع الأخرى في الوازعية.

وجاء تحرير كهبوب ضمن سلسلة الانتصارات الميدانية التي تحققها المقاومة اليمنية بإسناد فاعل من القوات المسلحة الاماراتية وقوات التحالف العربي في أكثر من جبهة، وسط انهيار ميليشيات الحوثي التابعة لإيران.

وتزامن ذلك مع الضربات الجوية الناجحة التي وجهتها القوات الجوية للتحالف العربي واستهدفت كبار المسؤولين والقيادات الحوثية.

