هناكل إيه النهارده؟.. طريقة عمل كباب حلة بالبطاطس

ما رأيك في أكله مختلفة اليوم؟.. مذاقها رائع للغاية وحار أيضا لكونها مصنوعة من البصل المتبل وشرائح الفلفل الملون الممزوج في شرائح البطاطس والفلفل الحار مع قطع اللحم.. لا تقلقي لن تأخذ وقت ولن تكلفك أيضا أموال كثيرة ومؤكد أن وجبة كباب حلة بالبطاطس ستنال إعجاب عائلتك.. جربيها اليوم.

المكونات:

– نصف كيلو لحم مقطع مكعبات

– 3 حبات بطاطس مقطعة مكعبات

– بصلة شرائح

-1 فلفل أخضر شرائح

-1 فلفل حار

– ملعقة فلفل أسود بملح

– مكعب مرقة خضار

– نصف كوب زيت

طريقة التحضير:

– انصحك بغسل اللحم بالخل والماء الساخن قبل تقطيعه للتخلص من الميكروبات.

– في طاسة متوسطة الحجم، ضعي الزيت إلى أن يسخن ثم أضيفي إليه البصل واتركيه حتى يصفر لونه.

– أَضيفي إلي البصل اللحم وقلبيه معا لمدة 10 دقائق، ثم أضيفي قليل من الماء حسب الحاجة.

– بعد مرور 10 دقائق أخري ضعي قليل من الملح والفلفل الأسود.. لا تنسى تزويد قليل من الماء إذا احتاج اللحم.

– أضيفي إليه الفلفل الحار والأخضر والبطاطس واتركي الخليط 12 دقيقة أخري مع تزويد المياة.

التقديم

رشي قليل من البقدونس المفروم علي الكباب وقدمي بجواره طبقا من الأرز أو الخبز الساخن



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