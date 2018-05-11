الزبادي للبشرة.. 4 وصفات تعطي لبشرتك جمالا

فوائد الزبادي للبشرة

يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك والزنك ومجموعة متنوعة من فيتامين B المركب الذي يزيد من جمال الوجه، ويخلصه من معظم المشاكل التي تواجهه مثل الجفاف وإزالة الجلد الميت، والأهم أنه يقلل ظهور التجاعيد يعتبر مرطب طبيعي للبشرة.

ماسك الزبادي والخميرة

ضعي ملعقتان من الخميرة وملعقتين من الزبادي ثم اخلطيهم معا واتركيهم 5 دقائق حتى يختمر وبعد مرور الوقت ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم دلكي وجهك جيدا واغسليه بالماء البارد.

فوائد الماسك.. يعمل هذا الماسك على تنشيط البشرة وإعطائها ملمس ناعم.

ماسك الزبادي بالشوفان

في إناء واحد.. ضعي ملعقتين من الشوفان مع ملعقتين من نشا الذرة مع ملعقة لبن زبادي مع ملعقة عسل طبيعي مع ملعقة عصير ليمون، اخلطيهم معا وضعيها في الثلاجة لمدة 10 دقائق ثم ضعي الخليط على وجهك لمدة 15 دقيقة، وبعد مرور الوقت قومي بغسل وجهك بقطنة مبلله بالماء البار إلى أن يزيل الماسك وبعدها اغسليه بماء الورد.

فوائد الماسك.. يقضي على الفطريات والبكتيريا التي تسبب ظهور الالتهابات الجلدية التى تظهر على شكل حبوب وبثور سوداء.

ماسك الزبادي بالعسل لترطيب الوجه

مؤكد أنك تعرفين الطريقة وعلى أى حال هي بسيطة مكونة من ملعقتين عسل مع 3 ملاعق زبادي، اخلطيهم معا ثم ضعيهم على وجهك بعد تعرضه لحمام بخار أو تقشير.

فوائد الماسك.. يغذي البشرة ويجدد خلايها ويزيل الشحوب ويعطيها نضارة وحيوية

ماسك الزبادي لعلاج حبوب الشباب

إذا كنت تعانين من ظهور كثيرة في وجهك وظهرك عليك تجربة هذه الوصفة المكونة 5 أقراص من الأسبرين المطحون مع ملعقتين زبادي وملعقة عسل، اخلطيهم معا وضعيهم على وجهك لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء.

فوائد الماسك.. يعمل على تقشير الجلد الميت الموجود حول الحبوب ويجفف الحبوب إلى أن تقشر مع الوقت.

أخيرا، لا تنتظري نتيجة سريعة فلا شيء يأتي من يوم وليلة، لذلك عليك التحلي بالصبر والمواظبة على استعمال الوصفات السابقة لمدة 3 شهور وأكثر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا