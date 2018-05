الشرطة التركية تعتقل 150 جندياً للاشتباه بصلتهم بغولن

المتوسط:

ألقت الشرطة التركية، اليوم الجمعة، القبض على 150 جندياً تشتبه بارتباطهم بشبكة الداعية فتح الله غولن الذي تحمله مسؤولية الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وأصدرت نيابة اسطنبول بالإجمال مذكرات توقيف بحق 300 عسكري، منهم 211 جندياً في الخدمة، في إطار تحقيق حول خلايا غولن في الجيش.

ومنذ وقوع الانقلاب الفاشل، اعتُقل أكثر من 50 ألف شخص، وأقيل أكثر من 140 ألفاً من وظائفهم، في أنحاء البلاد، ومن بين الموقوفين، حوالي 7500 عسكري، كما تفيد أرقام وزارة العدل. كذلك تمت إقالة أكثر من 7500 جندي.

وكان سلاح الجو الأكثر تأثراً بعمليات التطهير هذه، لأن السلطات تعتبر أن عدداً كبيراً من منفذي الانقلاب كانوا من صفوفه.

وشملت عمليات التطهير أيضاً معارضين سياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان، ووسائل إعلام تنتقده وناشطين على صعيد حقوق الإنسان.

وينفي غولن، المقيم في الولايات المتحدة، أي تورط في محاولة الانقلاب.

