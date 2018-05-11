أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 11 مايو 2018

ايوان ليبيا – وكالات :

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 11 مايو 2018 استقراره على ارتفاع مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.530 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد شهد سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية استقراره عند سعر 7.748 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

واستقر سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 8.861 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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