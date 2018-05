إصابة 61 فلسطينيا بمواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي

المتوسط:

أصيب فجر اليوم الجمعة، 61 مواطنا فلسطينيا في نابلس شمال الضفة الغربية، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت تؤمن الحماية لمئات المستوطنين الذين اقتحموا “مقام يوسف” شرق المدينة.

وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت محيط منطقة “مقام يوسف”، وسيرت دورياتها في محيط المقام، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص الحي نقلا إلى إحدى مستشفيات مدينة نابلس لتلقي العلاج، و14 آخرين أصيبوا بالرصاص المطاط، و45 جراء استنشاق الغاز، عولجوا ميدانيا.

وكان مئات المستوطنين اقتحموا الليلة الماضية مدينة نابلس، وسط حراسة من جيش الاحتلال، وتوجهوا إلى “مقام يوسف”، لتندلع بعدها مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة النارية والمطاطية، والغاز المسيل للدموع.

ويخشى مواطنو الضفة ومدينة نابلس على وجه الخصوص من تحول المقامات وقبور الصحابة والأولياء المنتشرة في مدن وقرى الضفة إلى مزارات للمستوطنين تمهيدا لضمها كما حصل في قرارات ضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح.

