احتشاد آلاف الإندونيسيين تنديدا بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل

أعرب آلاف الأندونيسيين في وسط جاكرتا اليوم الجمعة، عن تأييدهم ودعمهم للفلسطينيين ونددوا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية للمدينة.

ومن المقرر أن تُنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الأسبوع المقبل بموجب قرار ترامب.

وأثار قرار الرئيس الأمريكي الذي صدر العام الماضي موجة غضب في أندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، تضمنت احتجاجات جرى خلالها إحراق العلمين الأمريكي والإسرائيلي.

ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة للدولة التي يسعون لإقامتها مستقبلا بينما تزعم إسرائيل أن القدس الموحدة هي عاصمتها الأبدية.

