خاتمي: سنعزز قدراتنا الصاروخية رغم ضغوط الغرب

وجه رجل الدين الإيراني البارز أحمد خاتمي تحذيره لإسرائيل، خلال خطبة الجمعة، قائلا: “سنطور قدراتنا الصاروخية رغم الضغوط الغربية، لتعرف إسرائيل أنها إذا تصرفت بحماقة فسيتم تدمير تل أبيب وحيفا بالكامل”.

وترددت هتافات “الموت لأميركا” و”الموت لإسرائيل”، خلال خطبة الجمعة، في جامعة طهران، التي ألقاها خاتمي وأذاعها التلفزيون الرسمي.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو اتهم إيران بـ”تجاوز خط أحمر” بإطلاقها، ليل الأربعاء الخميس، صواريخ على مواقع إسرائيلية في هضبة الجولان، مما دفع إسرائيل للرد بقصف عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا.

وفيما يتعلق بما قاله الرئيس حسن روحاني بشأن بقاء طهران في الاتفاق النووي المبرم في 2015 حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، قال خاتمي إنه لا يمكن الوثوق بالدول الأوروبية.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، الثلاثاء الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية.

ولا تزال ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ملتزمة بالاتفاق، لكنها تريد إجراء محادثات تتعلق ببرنامج طهران للصواريخ الباليستية وأنشطتها في المنطقة بما في ذلك سوريا واليمن.

