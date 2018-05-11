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الكرملين: تغيير القانون للسماح بتولي بوتين فترة أخرى ليس مطروحا

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال الكرملين اليوم الجمعة إن اقتراحا بتغيير الدستور للسماح للرئيس فلاديمير بوتين بتولي فترة رئاسية أخرى عندما تنتهي فترته الحالية عام 2024 ليس مطروحا على أجندة الرئيس.

واقترح مشرعون في إقليم الشيشان الواقع في جنوب روسيا هذا الأسبوع سن قانون يتيح للرئيس أن يخدم ثلاث فترات رئاسية متتالية.

ويحظر الدستور الحالي على أي مرشح أن يخدم أكثر من فترتين متتاليتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف اليوم عندما سٌئل عن المقترح "هذه مسألة دستورية، لكنها ليست مطروحة على أجندة الرئيس".

وذكر أن بوتين سبق وأوضح موقفه من تغيير الدستور.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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