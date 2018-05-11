الفايننشال تايمز: أمريكا ستجد صعوبة في التعامل مع منطق ترامب

نشرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية مقالا كتبه فيليب ستيفنز، يشرح فيه كيف ينبغي أن ترد أوروبا على ترامب، وفقا لـ"بي بي سي".

ويقول "ستيفنز"، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحب من الاتفاق النووي مع إيران ليس تنفيذا لسياسة الخارجية الأمريكية، وإنما هو تحد يريد من خلاله ترامب أن يظهر للعالم أنه يفعل ما يريد.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الأوروبيون، حسب الكاتب، قرارات ترامب، التي يزدري فيه النظام الدولي، فقد دفعه شعار "أمريكا أولا" إلى الانسحاب من اتفاق باريس لتغير المناخ، ثم رمى فكرة حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وشكك في حلف الناتو.

ويرى أن ما ينبغي ان تفعله العواصم الأوروبية في أول ردها على إستراتيجية ترامب، المدمرة هي أن تقول إن أمريكا أصبحت وحدها الآن، وإذا أرادت الولايات المتحدة أن تكون "دولة مارقة"، لا تلتفت إلى آراء حلفائها لم يعد هناك ما يربط أطراف الشراكة العابرة للأطلسي التي كانت مبنية على المبادئ والمصالح المتشابكة.

ويضيف أن المؤسف أن أوروبا تعتمد في دفاعها على الولايات المتحدة، ويذكر تصريحا للمستشارة الألمانية العام الماضي قالت فيه: إن وصول ترامب إلى البيت الأبيض يحتم على أوروبا أن تتولى أمورها بنفسها، ولكنه يشير إلى أن ما فعلته ألمانيا منذ ذلك التاريخ دليل على أنها لا ترغب في تحمل نفقات أمنها، ويضيف أن أوروبا ستكون مستقلة عندما تكون على استعداد لدفع ثمن الاستقلال.

ولابد للمجموعة الدولية، حسب الكاتب، أن تبرهن على أنها مستعدة للحافظ على الاتفاق مع إيران، على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة، كما على الزعماء الأوروبيين أن يعلنوا بوضوح اعتراضهم على توجيه ضربات عسكرية لإيران، وإنهم سيمنعون الولايات المتحدة من استعمال قواعدهم العسكرية في مثل هذا النزاع.

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