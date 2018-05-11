إيران تتجه للتحرك الدبلوماسي في أوج التوتر الإقليمي

يبدأ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، السبت، جولة دبلوماسية حساسة في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بعد المخاوف الدولية التي أثارها التصعيد العسكري غير المسبوق بين إيران والاحتلال الإسرائيلي على الساحة السورية.

وسيزور ظريف على التوالي بكين وموسكو وبروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات حول الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي تحاول الدول الأخرى الموقعة عليه- بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا- الحفاظ عليه.

في وسط طهران، وبعد صلاة الجمعة، تظاهر آلاف الإيرانيين ضد الولايات المتحدة وأحرقوا الأعلام الأمريكية ورددوا هتافات مناهضة لإسرائيل.

ويرى محللون أن إيران تبدو مصممة على عدم الانجرار إلى نزاع مفتوح مع إسرائيل، عدوتها اللدود التي رحبت بالانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران.

وفجر الخميس، في تصعيد مفاجئ، شنت إسرائيل عشرات الغارات على أهداف قالت إنها إيرانية في سوريا، معلنة أنها تأتي ردًا على قصف صاروخي من الأراضي السورية على هضبة الجولان المحتلة، نسبته لإيران.

وفي أول رد فعل لها، نددت إيران الجمعة بالضربات الإسرائيلية في سوريا، معتبرة أنها تمت على أساس "ذرائع مفبركة".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي، بأن"الهجمات المتكررة للكيان الصهيوني على الأراضي السورية التي جرت بذرائع مفبركة ولا أساس لها، تعد انتهاكا للسيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية وعملًا يتعارض مع جميع القوانين والقرارات والمعايير الدولية".

واعتبارًا من الخميس، أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في اتصال هاتفي، أن بلاده لا تريد "توترات جديدة" وأنها "عملت على الدوام على خفض التوترات في المنطقة".

وأوضح المتحدث باسم وزير الخارجية الإيراني، أن ظريف، الذي سيرافقه مسئولون اقتصاديون إيرانيون "سيغادر طهران مساء السبت متوجهًا إلى بكين قبل أن ينتقل إلى موسكو ومن ثم إلى بروكسل".

وأضاف "في مطلع الأسبوع، سيعقد لقاءً في بروكسل مع نظرائه الفرنسي والألماني والبريطاني وفيديريكا موجيريني"، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي.

سادت بوادر تهدئة، صباح الجمعة، مع سعي قادة العالم إلى احتواء هذا التصعيد الأمني وتداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطلع الأسبوع، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في جنوب لبنان الجمعة، أنها تراقب الحدود الجنوبية مع إسرائيل عن كثب وبأن المنطقة "هادئة".

وقال أندريا تينيتي، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة الموقنة في لبنان (يونيفيل)، "إننا نراقب الوضع بشكل عام، ولكن فيما يتعلق بمنطقتنا الوضع هادئ".

وقالت إسرائيل إنها شنت الضربات فجر الخميس ردًا على صواريخ أطلقها "فيلق القدس" من جنوب سوريا وسقطت في هضبة الجولان المحتلة دون التسبب بإصابات، لكن إيران نفت بشكل قاطع الجمعة الرواية الإسرائيلية للأحداث.

وكانت القوات الإسرائيلية في شمال الدولة العبرية في حالة تأهب شديد في انتظار معرفة كيف يمكن أن ترد إيران على الضربات التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "عملية بيت الورق"، قائلة إنها ضربت نحو 50 هدفًا داخل سوريا.

وعلى الجانب الآخر من الحدود، كانت قوات النظام السوري أيضًا في حالة تأهب شديد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وخلال زيارة إلى الجولان السوري المحتل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفجيدور ليبرمان: "أستغل فرصة زيارتي اليوم للجولان، لأدعو الأسد إلى طرد الإيرانيين، وطرد قاسم سليماني وفيلق القدس من سوريا ".

وسليماني، هو قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المكلف العمليات الخاصة خارج إيران.

ويرى محللون أن إسرائيل تشعر بأنها تحظى بضوء أخضر أمريكي للتحرك بشكل أكثر حزمًا ضد الوجود الإيراني في سوريا،خصوصًا بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.

يرى خبراء أن إيران في وضع دقيق، حيث إنها تريد إبداء حزم في وجه الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن في الوقت نفسه هي بحاجة لدعم الأوروبيين للحفاظ على الاتفاق النووي والإبقاء على المكاسب الاقتصادية الضئيلة التي حققتها.

وقال كريم إميل بيطار، مدير الأبحاث في معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية، إن إدارة روحاني لديها مصلحة في إنقاذ ما تبقى من الاتفاق عبر إجراء مباحثات مع أوروبا والروس والصين، وبالتالي محاولة ضبط التصعيد في سوريا قدر الإمكان وعدم المضي بعيدًا في ردها".

وأكدت إيران أنها ستبقى في الاتفاق إذا قدم الأوروبيون وروسيا والصين ضمانات قوية بأن المصالح الاقتصادية الإيرانية ستكون مصانة.

وتحاول روسيا، حليفة نظام الرئيس السوري بشار الأسد والمقربة من إيران ومن إسرائيل في الوقت نفسه، لعب دور وساطة لتجنب تصعيد إضافي في المنطقة.

لكن يوسي ميكلبرج، من مركز الأبحاث شاتام هاوس في لندن، يرى أن موسكو "ليس راضية على أن تحظى إيران بالكثير من السلطة والنفوذ" في سوريا، وأضاف أن الضربات الإسرائيلية تمت على الأرجح "بموافقة ضمنية من روسيا التي تعتبر أن إيران تشكل خطرًا على مصالحها".

وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن ضباط استخبارات إسرائيليين قالوا لوزراء، الخميس، إن اندلاع مواجهة جديدة مع إيران في سوريا ليس مرجحًا.

لكن الصحيفة حذرت أيضًا في افتتاحيتها من المبالغة في ردود الفعل الإسرائيلية الواثقة لأن "طهران يمكن أن تلجأ إلى سلاحها الثقيل، حزب الله، وعندها سيأخذ النزاع بعدًا مختلفًا تمامًا"

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا