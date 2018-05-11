الجيش المصري يعلن عن نتائج العملية العسكرية سيناء 2018

قتل 21 مسلحاً واعتقل 238 آخرون، بالإضافة إلى تدمير عشرات الأوكار وضبط آليات للإرهابيين، ضمن إطار العملية العسكرية “سيناء 2018″، التي أطلقها الجيش مطلع فبراير الماضي، ضد الجماعات الإرهابية.

وكشف الجيش المصري، في بيان بشأن العملية، عن تدمير 391 معقلاً تابعاً للجماعات الإرهابية، إلى جانب تدمر 63 مزرعة لنبات البانغو، وإبطال مفعول 21 عبوة ناسفة، و 15 خندقاً للمواصلات.

كما وتمكن الجيش خلال العملية، من ضبط وتدمير والتحفظ على 30 سيارة من أنواع مختلفة، إضافة إلى49 دراجة، إلى جانب 3 ملايين و100 ألف قرص مخدر من أنواع مختلفة، و675 كجم من مادة الحشيش ، بالاضافة إلى اعتقال 538 متسللاً من جنسيات مختلفة.

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