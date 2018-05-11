توقيف 150 جنديا جديدا لصلتهم بانقلاب تركيا

إسطنبول-تركيا

اعتقلت الشرطة التركية اليوم الجمعة 150 جنديا تشتبه بارتباطهم بشبكة الداعية فتح الله غولن الذي تحمله مسؤولية انقلاب يوليو 2016، كما أعلنت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وأضافت الوكالة أن نيابة أسطنبول اصدرت بالإجمال مذكرات توقيف بحق 300 عسكري، منهم 211 جنديا في الخدمة، في إطار تحقيق حول خلايا غولن في الجيش.

وأوضحت الوكالة أن شرطة إسطنبول اعتقلت الجمعة 150 من الجنود المعنيين بمذكرات التوقيف.

ومنذ وقوع الانقلاب، اعتُقل أكثر من 50 ألف شخص، واقالة أكثر من 140 ألفا من وظائفهم، في أنحاء البلاد.

ومن بين الموقوفين، حوالي 7500 عسكري، كما تفيد أرقام وزارة العدل. كما تمت اقالة أكثر من 7500 جندي.

وكان سلاح الجو الأكثر تأثرا بعمليات التطهير هذه، لأن السلطات تعتبر أن عددا كبيرا من منفذي الإنقلاب كانوا من صفوفه.

وبالإضافة إلى الأنصار المفترضين للداعية فتح الله غولن، شملت عمليات التطهير أيضا معارضين سياسيين للرئيس رجب طيب اردوغان، الذي تنتقده وسائل إعلام وناشطين على صعيد حقوق الانسان.

وينفي غولن، الحليف السابق لأردوغان، والمقيم في الولايات المتحدة، اي تورط في محاولة الانقلاب.

المصدر-وكالات



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