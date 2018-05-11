تيم يتحدى نادال في ربع نهائي مدريد

يصطدم اللاعب الإسباني رافائيل نادال المصنف الأول عالميًا في ربع نهائي مدريد اليوم بنظيره النسماوي دومينيك تيم المصنف الخامس على البطولة في مواجهة من العيار الثقيل، في مواجهة مكررة من نهائي البطولة العام الماضي والتي حسمها نادال لصالحه، خاصة أن تيم هو واحد من اللاعبين القلائل الذين تمكنوا من التفوق على نادال على الأراضي الترابية، وهو آخر لاعب هزم النجم الإسباني على تلك الأرضية وذلك في ربع نهائي بطولة روما للأساتذة العام الماضي.

ومنذ تلك الخسارة، لم يخسر نادال أي مباراة على الملاعب الترابية بل ولم يخسر أي مجموعة، متمكنًا من تحطيم رقم جون ماكرنو القياسي الذي دام لـ34 عامًا أكثر من فاز بمجموعات متتالية على أي أرضية، وذلك بعدما تغلب أمس على اللاعب الأرجنتيني دييجو شفارتزمان ليتمكن من الفوز بـ50 مجموعة متتالية على الملاعب الترابية قابلة للزيادة، محققًا أيضًا فوزا رقم 21 على التوالي على التراب.

وعن مواجهة اليوم قال تيم: "بات التحدي الأكبر في ملاعب التنس هذه الأيام مواجهة نادال على الملاعب الترابية، فالأمر صعب للغاية، ولكني سأدخل المباراة بهدف الفوز على الرغم من عدم واقعية هذا الأمر بالنظر إلى أسلوب لعبه وأسلوب لعبي في الوقت الحالي".

وأضاف تيم: "كان نهائي العام الماضي مختلفا بعض الشيء عن مواجهة اليوم، فحينها خسرت منه بسهولة في برشلونة ومن ثم قدمت مستوى أفضل في النهائي وكانت المباراة رائعة وبعدها تغلبت عليه في روما بعدم قدمت كل شيء من أجل هزيمته بصورة صحيحة بنسبة 100%، وكانت تلك المباراة من بين أفضل المباريات التي لعبتها في مسيرتي وآمل أن أكررها من خلال اللعب بصورة هجومية دون ارتكاب أخطاء".

ومنذ أن تعافي تيم من كسر قدمه في شهر مارس الماضي، يعاني اللاعب النمساوي لاكتشاف أفضل مستوياته من جديد واستعادة الثقة على أرضيته المفضلة، حيث لم يتمكن سوى من الفوز بشوطين فقط في مواجهة نادال في بطولة مونتي كارلو على الأراضي الترابية الشهر الماضي، قبل أن يودع من ربع نهائي برشلونة منذ أيام على يد أحد نجوم الجيل الواعد اللاعب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، وفي هذا الأسبوع عانى الأمرين قبل التغلب على كل من فيدريكو ديلبونيس وبورنا كوريتش في طريقه إلى ربع النهائي بعد خسارته المجموعة الأولى في كلتا المباراتين.

وعلى النقيض، يدخل نادال المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما توج في كل من مونتي كارلو وبرشلونة هذا العام، ولم يخسر سوى شوط أمام كل من جايل مونفيس وديجو شفارتزمان في طريقه إلى ربع النهائي، وبشكل عام يتفوق نادال على تيم في المواجهات المباشرة 6-2.

وعن مباراة اليوم قال نادال: "بالطبع هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ويكفي النظر إلى تصنيفه للتأكد من هذا الأمر، كما يعد من اللاعبين الخطرين للغاية على الملاعب الترابية، حيث يملك كل الإمكانيات للنجاح، وستكون مباراتي معه محورية في البطولة، فهي واحدة من المباريات التي يجب أن أستعد لها على أفضل نحو وأظن أنني مستعد بالفعل لها".

وفيما يلي نستعرض في الصورة التالية نتائج نادال أمام اللاعبين الذين يلعبون الضربات الخلفية بيد واحدة وسبق أن واجههم على الأقل 8 مرات من قبل، وذلك باستعراض اسم الخصم ونسبة الانتصارات عليه، وعدد مرات الفوز والخسارة أمامه إلى جانب سجل المواجهات بينهما على الملاعب الترابية:

وضمن مباريات ربع النهائي أيضًا اليوم، يسعى اللاعب الألماني ألكساندر زفيريف للانتقام من خسارته في نهائي بطولة ميامي أمام اللاعب الأمريكي جون إيسنر بحثًا عن مقعد في نصف نهائي البطولة، ولم يفقد أي من الثنائي إرساله هذا الأسبوع، إلا أن زفيريف أنهى مبارياته بصورة أفضل من إيسنر الذي احتاج إلى خوض شوط كسر التعادل 5 مرات، ويتفوق زفيريف على إيسنر في المواجهات المباشرة 3-1.

ومن جانبه تمكن اللاعب البريطاني كيلي إيدموند من إقصاء كل من نوفاك دجوكوفيتش وديفيد جوفين ليصل إلى ربع النهائي، حيث سيواجه أحد نجوم الجيل الواعد وهو اللاعب الكندي دينيش شابوفالوف الذي تغلب بدوره في الدور السابق على مواطنه ميلوس راونيش، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ بطولة مدريد يصل إلى ربع نهائي مدريد وذلك بعمر 19 عامًا.

كما نجح اللاعب الصربي دوسان لاجوفيتش من التغلب أمس على الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو، ليصل للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية إلى ربع نهائي بطولة في الأساتذة، حيث سيواجه الجنوب إفريقي العملاق كيفين أندرسون.

وبات لاجوفيتش أول لاعب يشارك في الأدوار التمهيدية ويصل إلى ربع نهائي مدريد منذ سانتياجو خيرالدو، في الوقت الذي يصل فيه أندرسون إلى ربع نهائي بطولات الأساتذة للمرة الـ11 في مسيرته الاحترافية، ويبحث عن الوصول إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

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