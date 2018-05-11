بايرن ميونخ يجدد عقود هذا الثنائي

كتب: علي الزيني

أعلن نادى بايرن ميونخ الألمانى توصله لاتفاق مع ثنائى الفريق الأول لكرة القدم آريين روبن ورافينيا لتجديد تعاقدهما لمدة عام إضافى، حتى 2019، حيث كشفت الصفحة الرسمية لنادى بايرن ميونخ، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن الثنائى روبن ورافينيا مستمران مع الفريق البافاري حتى الموسم المقبل 2018/2019.

ويأتي تجديد عقد النجم الهولندي روبن ورافينيا بعد أقل من أسبوع من توقيع النجم الفرنسى فرانك ريبيرى على عقده الجديد المستمر حتى يونيو من العام المقبل.

وانضم روبن صاحب الـ34 عاما إلى بايرن ميونيخ قادما من ريال مدريد في صيف 2009، وشارك خلال الموسم الجاري في 34 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 12 أخرى.

وحصد النجم الهولندي مع بايرن ميونيخ لقب الدوري 7 مرات ولقب الكأس 4 مرات ولقب السوبر مرة ودوري أبطال أوروبا مرة وكأس السوبر الأوروبية مرة، وغاب عن مباريات فريقه في الآونة الأخيرة بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعلق حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ على تجديد روبن ورافيينا قائلاً: "الثنائي يلعب دورا مهما في خططنا للموسم المقبل".

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