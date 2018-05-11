يوفنتوس ومانشستر سيتي يستحوذان على أرقام الأسبوع

شهد الأسبوع الماضي العديد من المباريات المثيرة في جميع أنحاء العالم من خلال كلاسيكو الأرض في إسبانيا ومباريات الدوري الإنجليزي ونهائي الدوري الأسترالي وغيرها من المباريات، التي شهدت العديد من الأرقام المميزة التي استعرضها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في السطور التالية كالآتي:

– مرت 118 سنة على آخر فريق يخسر أول 7 مباريات في الدوري الإنجليزي ويتمكن من البقاء في الدوري وعدم الهبوط إلى الدرجة الأولى، وذلك عبر كريستال بالاس هذا الموسم منذ أن تعرض ليفربول لهذا الأمر في موسم 1899- 1900.

– تمكن مانشستر سيتي من جمع 97 نقطة وتسجيل 105 أهداف هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بالتغلب على برايتون بنتيجة 3-1، ليصبح أكثر فريق جمعًا للنقاط في تاريخ البريميرليج، محطمًا رقم تشيلسي في موسم 2004- 2005 بـ95 نقطة، كما حطم رقم البلوز أيضًا كأكثر فريق تسجيلًا للأهداف في موسم واحد برصيد 103 أهداف في موسم 2009- 2010.

– منذ أن سجل لاعب هامبورج ماني كالتز 3 أهداف في شباكه في موسم واحد في الدوري الألماني منذ 40 عامًا، عاد لاعب بايرن ميونيخ نيكولاس سالي ليعادل ذلك الرقم ويصبح ثاني لاعب في تاريخ البوندسليجا يسجل 3 أهداف في شباكه في موسم واحد.

– لم يخسر لوكاس بيتشيك في 39 مباراة متتالية على أرضه رفقة بروسيا دورتموند قبل أن تنتهي تلك السلسلة بالخسارة أمام ماينز بنتيجة 2-1.

– مرت 24 سنة على آخر فريق يتمكن من التتويج بلقب الدوري الأسترالي بعد إنهاء الموسم خارج الاثنين الأوائل في الترتيب العام قبل أن يكرر التاريخ نفسه هذا الموسم، ففي موسم 1993- 1994 أنهى فريق أديلايد سيتي الموسم في المركز الخامس قبل أن يتغلب على ميلبورن نايتس في النهائي، وفي هذا الموسم أنهى ميلبورن فيكتوري الموسم في المركز الرابع قبل أن يتغلب على نيوكاسل جيتس في النهائي ليصبح أول فريق يتوج بلقب الدوري الأسترالي 4 مرات.

– بعد الفوز في 14 مباراة متتالية في الدوري البلغاري وتسجيل 45 هدفًا وسكن شباكه 7 أهداف فقط في تلك الفترة، انتهت تلك السلسلة للودوجريتس بالتعادل سلبيًا أمام سيسكا صوفيا.

– تمكن مهاجم نيويورك ريد بولز برادلي رايت فيلبس من تسجيل 11 هدفًا في 10 مباريات في ديربي هودسون ريفر.

– مرت 10 مواسم في الدوري الإسباني دون أن يتمكن أي لاعب من تسجيل أكثر من أهداف من ركلات ثابتة في موسم واحد وتحديدًا منذ رونالدينيو في موسم 2006- 2007، قبل أن يتمكن هذا الموسم اثنان من اللاعبين من تحقيق هذا الإنجاز عبر ليونيل ميسي إلى جانب إينيس باردهي لاعب ليفانتي الذي سجل 5 أهداف من أصل 16 محاولة مقابل 6 أهداف لميسي من 48 محاولة.

– تمكن يوفنتوس من تسجيل 4 أهداف دون أن تهتز شباكه يوم الأربعاء الماضي ليعادل أكبر فوز في تاريخ نهائي كأس إيطاليا، وتحقيق أكبر انتصار على ميلان منذ أن حقق زين الدين زيدان وكريستيان فيري الفوز بنتيجة 6-1 في عام 1997، لا يتمكن يوفنتوس من تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتتويج بلقب الكأس 4 مرات متتالية، فلم يتمكن من قبل أي فريق من تحقيق اللقب أكثر من مرتين على التوالي.

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