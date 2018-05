بوتين يلتقى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى سوتشى

المتوسط:

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماعا يوم 14 مايو الجاري في سوتشي، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، مشيرا إلى أهمية هذا اللقاء في إطار انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال أوشاكوف للصحفيين: “سيكون هناك تواصل لرئيسنا بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمانو، الذي سيكون موجودا في هذا الوقت في سوتشي. يحظى هذا اللقاء بأهمية خاصة في ظل انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الصفقة الإيرانية، الجميع يعي ذلك”.

وأشار أوشاكوف، إلى أن “سوتشي ستستضيف في 14 أيار/ مايو، اجتماعا لمجلس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الأعلى، هذا هو الاجتماع الأول لرؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لهذا العام، وأول اتصال لرئيسنا بعد تنصيبه مع قادة الدول الحليفة”، موضحا أن اللقاء سيكون يوم 14 أيار/ مايو، قبيل اللقاءات الثنائية مع قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأضاف أوشاكوف: “وفي هذا الصدد، بالإضافة إلى المشاركة في اجتماع المجلس، من المقرر عقد اجتماعات ثنائية مع جميع رؤساء الدول المشاركة في الاجتماع. وبطبيعة الحال، سيشارك رؤساء روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان ورئيس وزراء أرمينيا الجديد، ويشارك رئيس جمهورية مولدوفا إيغور دودون ضيفا”، مشيرا إلى أن روسيا هي رئيسة مجلس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في العام الحالي 2018.

والجدير بالذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، كان قد تأسس في 1 كانون الثاني/ يناير 2015، يضم في عضويته بيلاروس، كازاخستان، روسيا، أرمينيا وقرغيزستان. وأعربت عن الرغبة في إنشاء منطقة للتجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أكثر من 40 دولة ومنظمات دولية. بما فيها إندونيسيا، الهند، الصين، تايلاند، كمبوديا، إسرائيل. ويذكر أن الاتحاد قد وقع في عام 2015 اتفاقية للتجارة الحرة مع فيتنام.

