روسيا تعلن عن قائمتها الأولية للمونديال

أعلن مدرب المنتخب الروسي ستانيسلاف تشيرشيسوف عن قائمة الدب الروسي الأولية قبل المشاركة في المونديال الذي تحتضنه روسيا على أرضها الشهر المقبل.

ووقعت روسيا في المجموعة الأولى إلى جانب المنتخب الوطني وأوروجواي والسعودية، وستستهل مشوارها بمواجهة السعودية في المباراة الافتتاحية يوم 14 يونيو على أن تواجه الفراعنة نفس الشهر وتختتم مباريات الدور الأول بمواجهة أوروجواي يوم 25 يونيو.

حراسة المرمى: إيجور أكينفييف (سسكا موسكو)، فلاديمير جابولوف (كلوب بروج البلجيكي)، ساسلان دجانايف (روبن كازان)، أندري لونييف (زينيت سان بيترسبرج).

الدفاع: فلاديمير جرانات (روبن كازان)، روسلان كامبولوف (روبن كازان)، فيودر كودريشوف (روبن كازان)، إيليا كوتيبوف (سبارتك موسكو)، رامان نويشتيدير (فيتناربهتشه)، كونستانتين راوش (دينامو موسكو)، آندري سيميونف (آخمات جروزني)، إيجور سمولنيكوف (زينيت).

الوسط: ماريو فيرنانديز (سسكا موسكو)، يوري جازينسكي (كراسنودار)، أليكساندر جالابين (سسكا موسكو)، آلان دزاجويف (سسكا موسكو)، أليكساندر إيروخين (زينيت)، يوري جيركوف (زينيت)، رامان زابنين (سبارتك موسكو)، دالير كوزييف (زينيت)، أنطون ميرانتشوك (لوكوموتيف)، أليكساندر ساميدوف (سبارتك)، أليكساندر تاشاييف (دينامو موسكو)، دينيس تشيرشيف (فياريال).

الهجوم: أليكسيي ميرانتشوك (لوكوموتيف)، فيودر سمولوف (كراسنودار)، فيودر شالوف (سسكا موسكو).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا