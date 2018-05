المتوسط:

أعلنت قوات التحالف الدولي، التي تقودها الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، تصدت لهجوم “قوات مجهولة” في منطقة دير الزور، يوم أمس الخميس 10 أيار/ مايو.

وجاء في البيان الذي صدر عن قوات التحالف: “هاجمت القوات المعادية المدعومة بالمدفعية، مواقع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مما اضطرها للرد الدفاعي، وتمكنت من تدمير مدفعية واحدة للمهاجمين”.

وأشار البيان بأنه “لا توجد أية معطيات حول خسائر كلا الجانبين”، مشيرا إلى أنه جرت مناقشة هذه الحادثة مع الزملاء الروس عبر قناة الاتصال الخاصة لتجنب الصدامات على الأرض وفي الجو”.

وفي هذا السياق، في وقت سابق، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن استئناف المعركة للسيطرة على آخر جيوب تقع تحت سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي شرقي البلاد، وذلك بعد إعلانها عن وقف القتال ضد هذا تنظيم على خلفية اجتياح الجيش التركي لمدينة عفرين في كانون الثاني/ يناير الماضي.

The post قوات مجهولة تهاجم “قسد” المدعومة أمريكيا في سوريا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية