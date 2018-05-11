الفلسطينيون وجمعة «الإعداد والنفير»

عين ليبيا

ينطلق الفلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، بمسيرات العودة للأسبوع السابع على التوالي في جمعة أطلقوا عليها اسم جمعة “الإعداد والنفير”.

وبدأ عشرات الفلسطينيين بالتظاهر عند حدود قطاع غزة في وقت سيتظاهر به الآلاف بعيد إنهاء صلاة الجمعة بدعوة من الفصائل الفلسطينية التي أكدت تواصل مسيرات العودة حتى الخامس عشر من مايو.

من جانبه، دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمزيد من قواته عند حدود قطاع غزة ليبقى على إجراءاته التي أعلنها سابقا، تنفيذا لقرار المستوى العسكري الذي أعلن أن الجنود عند حدود غزة سيطلقون النار إذا ما اقترب الفلسطينيون من السياج الحدودي الفاصل.

وفي السياق ذاته، دعت الفصائل الفلسطينية أهالي الضفة الغربية للخروج والتظاهر عند نقاط التماس والاحتكاك مع قوات الجيش الإسرائيلي إحياء لذكرى نكبة الشعب الفلسطيني السبعين، التي توافق الخامس عشر من مايو، حيث بدأت اللجان الشعبية الفلسطينية بسلسلة فعاليات إحياء لهذه الذكرى.

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