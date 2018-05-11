انتهاء أزمة العمالة المنزلية بين الكويت والفلبين

الكويت-العنوان

وقّعت الكويت والفلبين في العاصمة الكويتية اليوم الجمعة اتفاقيّة لتنظيم العمالة المنزلية، بعد اندلاع خلاف بين البلدين أدى إلى أزمة دبلوماسية وإلى فرض حظر على عمل الفلبينيين في الدولة الخليجية.

وتمنح الاتفاقية الجديدة العاملات الفلبينيات حقوقاً إضافية، إلا ان توقيعها لا يعني رفع الحظر فورا، اذا ان هذا القرار يعود الى الرئاسة الفلبينية.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفلبيني الان بيتر كايتانو “قمنا قبل قليل بتوقيع اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية بين البلدين”.

ويعمل نحو 262 ألف فلبيني في الكويت، حوالي 60 بالمئة منهم في العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية في مانيلا، بينما ويعمل أكثر من مليوني فيليبيني في دول الخليج.

وتحدثت تقارير عن تعرض الفلبينيين الى الاستغلال والعمل الاضافي والاغتصاب والموت في ظروف غامضة في المنطقة.

وفي فبراير، فرض الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي حظرا جزئيا على سفر العمال من بلاده إلى الكويت بعد مقتل عاملة منزلية فلبينية عثر على جثتها في ثلاجة. وبعد أسابيع اتخذ قرارا بفرض حظر شامل.

وتعمّقت الأزمة بعدما أمرت السلطات الكويتية في ابريل الماضي سفير مانيلا بالمغادرة على خلفية تسجيلات مصورة أظهرت موظفين في السفارة الفلبينية يساعدون العمال على الهروب من أرباب عمل يعتقد أنهم يسيئون معاملتهم.

وانخرط البلدان في مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق حول العمالة أشار مسؤولون فلبينيون إلى أنه قد يؤدي إلى رفع الحظر.

وقال وزير الخارجية الكويتي في المؤتمر صحافي “علاقتنا أكبر من ان تتوقف، وقد اتخذنا اجراءات لعودة العلاقات الطبيعية ووجود سفيرين”، من دون ان يحدد موعدا لذلك.

وأوضح كايتانو من جهته ان الفلبين ستعيّن سفيرا جديدا في الكويت، قائلا “نعم سنسمي سفيرا جديدا في وقت قريب”.

واعتبر ان توقيع الاتفاقية يشكل خطوة مهمة، لكنه ذكر ان قرار رفع الحظر يعود الى الرئيس الفلبيني، مشيرا الى ان الوفد الزائر للكويت “سيوصي برفع الحظر فورا عن العمالة الماهرة والعمالة المنزلية”.

وعشية التوقيع على الاتفاقية، قال مسؤول في الوفد الفلبيني في الكويت المرافق لوزير الخارجية “أعتقد أن الأزمة انتهت بين البلدين، وعلينا الان ان نعمل على تطوير العلاقات الثنائية واستئناف العلاقات الطبيعية”.

وأضاف ان الاتفاقية “تمنح عددا من الحقوق للعمال الفلبينيين”، موضحا “سيكون بمقدورهم مثلا الاحتفاظ بهواتفهم، كما سيكون في امكان السلطات الفلبينية أن تنسق وتمد يدها للفلبينيين الذين يحتاجون الى مساعدة، علاوة على الحصول على يوم راحة أسبوعيا”.

وجاء كذلك في الاتفاقية ان جواز السفر لا يجب ان يبقى في أيدي الكفيل، وان على مكتب العمل الفلبيني الموافقة على تجديد عقد العمل بدل ان يتم الامر تلقائيا.

المصدر-وكالات

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