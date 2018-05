المتوسط:

سيطرت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف العربي، على مواقع استراتيجية في محافظة البيضاء وسط اليمن، عقب معارك مع مسلحي “أنصار الله” (الحوثيين).

قال مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني لوكالة “سبوتنيك” اليوم الجمعة، إن “الجيش سيطر على جبل القرحاء الاستراتيجي واستكمل ما تبقى من مواقع في جبل الظهر ومثلث مفرق أعشار بين مديريتي ناطع والملاجم”.

وأكد المصدر “أن المعارك المتواصلة منذ يومين أسفرت عن مقتل نحو 35 عنصراً من الحوثيين وإصابة آخرين إلى جانب خسائر في المعدات القتالية”.

مضيفاً “أن أهمية جبل القرحاء تكمن في أنه يسيطر نارياً على جميع مداخل معسكر فضحة التابع للحوثيين، كما أنه يساعد في تأمين المواقع التي حررها الجيش مؤخراً، ومنها الطريق الأسفلتية الرابطة بين مديريتي نعمان والملاجم”.

وتدور معارك بين قوات الرئيس هادي ومسلحي “أنصار الله” في مديريات الملاجم والزاهر والقريشية وذي ناعم والسوادية وولد ربيع في البيضاء، في ظل تقدم للقوات الحكومية، وإعلانها سيطرتها على غالبية مديريتي ناطع ونعمان أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

The post قوات الرئيس هادي تستعيد جبلا استراتيجيا في البيضاء وسط اليمن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية