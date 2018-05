 ترامب يجتمع بكبار رؤساء شركات صناعة السيارات فى أمريكا

المتوسط:

اجتمع الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة،مع رؤساء شركات صناعة السيارات فى الولايات المتحدة الأمريكية، تم الاجتماع فى غرفة روزفلت بالبيت الأبيض، ، لبحث مشاريع اقتصادية كبرى.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية، مجموعة من الصور، تظهر اجتماع رؤساء الشركات مع دونالد ترامب، يناقشون العديد من الأوضاع الاقتصادية فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وحضر الاجتماع جاريد كوشنر، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وصهر ترامب وظهر أيضا فى الاجتماع مدير وكالة حماية البيئة (EPA).

