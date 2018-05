وزير الدفاع الإسرائيلي للرئيس السوري: اُطرد الإيرانيين

المتوسط:

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي افيجدور ليبرمان الرئيس السوري بشار الأسد إلى إنهاء الوجود الإيراني في بلده، جاء هذا بعد يوم من شن إسرائيل سلسلة من الهجمات على ما قالت إنه مواقع إيرانية في سوريا.

وفي أول رد فعل لطهران منذ الهجمات، أدانت إيران “الانتهاك الصارخ لسيادة سوريا”، قائلة إنها تدعم “حقها في الدفاع عن نفسها”، وهذه هي أشد الضربات التي نفذتها إسرائيل في سوريا منذ عشرات السنين.

وشنت إسرائيل الهجمات ردا على إطلاق 20 صاروخا على مواقع للجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتلة.

وقالت إسرائيل إن مقاتلين إيرانيين هم الذين أطلقوا الصواريخ. وامتنعت إيران عن نفي أو تأكيد الأمر، لكنها قالت إن الهجمات الإسرائيلية مبنية على “ذرائع واهية لا أساس لها من الصحة”.

ونشرت إيران مئات الجنود في سوريا، قائلة إنهم مستشارون عسكريون للجيش السوري. كما يخوض آلاف المقاتلين – الذين تسلحهم وتدربهم وتمولهم إيران – معارك إلى جانب الجيش السوري في مواجهة مسلحي المعارضة.

ويوم الخميس، قالت إسرائيل إن طائراتها الحربية استهدفت تقريبا كل البنية التحتية العسكرية الخاصة بإيران في سوريا – نحو 70 هدفا – في أكبر عمل من نوعه منذ بداية الاضطرابات في عام 2011.

وبالرغم من أن إسرائيل وإيران عدوان لدودان إلا أن الجانبين لم يخوضا مواجهة مباشرة في تاريخهما.

