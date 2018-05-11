استقالة مفاجئة لمسئول عمليات التفتيش بوكالة الطاقة الذرية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إن مسئول عمليات التفتيش بالوكالة التابعة للأمم المتحدة استقال فجأة، دون أن تذكر سببًا.

يأتي رحيل تيرو فارخورانتا في وقت حساس، حيث جاء بعد ثلاثة أيام من إعلان الولايات المتحدة انسحابها من اتفاق إيران النووي، فيما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت طهران ستواصل الالتزام به.

وفارخورانتا فنلندي الجنسية، وكان نائبًا للمدير العام للوكالة، ورئيسًا لإدارة الضمانات التابعة لها، والمسئولة عن التحقق من التزام الدول بمعاهدة منع الانتشار النووي، منذ أكتوبر 2013.

وذكرت الوكالة، التي تتخذ من فيينا مقرًا لها، أن رئيس فريق الإدارة المعني بالملف الإيراني سيكون قائمًا بأعمال فارخورانتا.

وقال متحدث باسم وكالة الطاقة الذرية "استقال السيد تيرو فارخورانتا، على أن يسري ذلك من 11 مايو 2018".

وأضاف المتحدث "سوف يستمر تنفيذ أنشطة الضمانات بطريقة احترافية للغاية".

وردًا على سؤال عن سبب استقالة فارخورانتا: قال المتحدث "لا تستطيع الوكالة التعليق على أمور شخصية سرية".

وأضاف أن المدير العام للوكالة يعتزم تعيين خليفة دائم لفارخورانتا في أقرب وقت ممكن.

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