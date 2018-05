ذبح ثلاثة مصلين فى مسجد فى جنوب إفريقيا

المتوسط:

هاجم ثلاثة أشخاص مسلحين بالبنادق والساكين مسجدا بالقرب من مدينة دربن في جنوب افريقيا، وذبحوا ثلاثة أشخاص، وفقا لمصدر في خدمات الطوارئ.

ويعيش في دربن التي توجد في أكثر المقاطعات المتقدمة صناعيا في البلاد، عدد كبير من الجاليات المهاجرة، كما أنها تجتذب الكثير من السياح، لكنها نادرا ما ارتبطت بمتشددين إسلاميين.

وقال بريم بالرام، المتحدث باسم وحدة الإنقاذ التي وصلت لموقع الحادث على الفور “إن أحد الأشخاص الثلاثة فارق الحياة في الطريق إلى المستشفى متأثرا بإصابته، كما أن المصابين الآخرين في حالة حرجة”.

وأضاف أن الدوافع وراء الهجوم مازالت غير معروفة، لكن المشتبه بهم الثلاثة الذين غادروا موقع الهجوم بسيارة بيضاء، “مصريون”، حسبما أفاد السكان المحليون.

وقالت المتحدثة باسم شرطة مقاطعة كوازولو ناتال الكابتن نوبيلي نغوالا: “وجدنا سكينا في موقع الحادث، يشتبه في أنه استخدم في تنفيذ الجريمة”.

وقالت الشرطة في بيان إن ثلاثة رجال مجهولين دخلوا مسجدا بعد صلاة الظهر وهاجموا ثلاثة أشخاص، وقالت الشرطة إن المشتبه بهم أضرموا النيران في بعض الغرف في المسجد قبل أن يلوذوا بالفرار في سيارتهم

