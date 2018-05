استقالة مسؤول عمليات التفتيش بوكالة الطاقة الذرية بشكل مفاجىء

المتوسط:

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مسؤول عمليات التفتيش بالوكالة التابعة للأمم المتحدة تقدم بإستقالته اليوم الجمعة بشكل مفاجىء، دون أن تذكر سببا.

يأتى رحيل تيرو فارخورانتا فى وقت حساس، حيث جاء بعد ثلاثة أيام من إعلان الولايات المتحدة انسحابها من اتفاق إيران النووى فيما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت طهران ستواصل الالتزام به.

وفارخورانتا فنلندى الجنسية وكان نائبا للمدير العام للوكالة ورئيسا لإدارة الضمانات التابعة لها، والمسؤولة عن التحقق من التزام الدول بمعاهدة منع الانتشار النووي، منذ أكتوبر 2013.

وذكرت الوكالة التى تتخذ من فيينا مقرا لها أن رئيس فريق الإدارة المعنى بالملف الإيرانى سيكون قائما بأعمال فارخورانتا، وقال متحدث باسم وكالة الطاقة الذرية: “استقال السيد تيرو فارخورانتا على أن يسرى ذلك من 11 مايو 2018“.

وأضاف المتحدث: “سوف يستمر تنفيذ أنشطة الضمانات بطريقة احترافية للغاية“، وردا على سؤال عن سبب استقالة فارخورانتا قال المتحدث: “لا تستطيع الوكالة التعليق على أمور شخصية سرية“.

وأضاف أن المدير العام للوكالة يعتزم تعيين خليفة دائم لفارخورانتا فى أقرب وقت ممكن.

