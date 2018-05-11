الأمم المتحدة تخطط للسيناريو الأسوأ وسط تفشي الإيبولا في الكونغو

ذكر مسئول بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن الأمم المتحدة تستعد لانتشار محتمل للإيبولا، خارج حدود الكونغو، بالرغم من أن تلك المخاطر ضئيلة حاليًا.

ومنذ الرابع من أبريل الماضي، تم تسجيل 32 حالة، من بينها 18 حالة وفاة من منطقة نائية للغاية في إقليم إكواتور شمال غربي الكونغو.

ومن بين تلك الحالات الـ32، تم تأكيد حالتين في مختبر، واعتبرت 18 حالة محتملة، بينما هناك 12 حالة اشتباه بالإصابة بالإيبولا.

وقال بيتر سالاما، أمام مؤتمر صحفي، في إشارة إلى تفشي المرض على المستوى الدولي "إننا قلقون للغاية ونخطط لجميع السيناريوهات، من بين ذلك السيناريو الأسوأ".

وأضاف "إننا نضع بالفعل في حالة تأهب قصوى الدول التسع المحيطة".

وفيما تواجه معظم الدول المجاورة مخاطر ضئيلة، فإن منظمة الصحة العالمية قلقة بشأن دولتين، مرتبطتين بالكونغو من خلال منظومة أنهار: وهما الكونغو-برازافيل وجمهورية إفريقيا الوسطى.

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