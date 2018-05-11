قلق أممي إزاء استهداف المدنيين في الانتخابات الأفغانية

أعرب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان تادا ميتشي أمس عن استيائه إزاء الهجمات التي استهدفت عمدا المدنيين الأفغان الذين يسعون إلى ممارسة حقهم الدستوري في التصويت.

وقال المبعوث الأممي إن هذه الهجمات على المرافق الانتخابية ليست سوى هجوم على الديمقراطية، موضحا أن البعثة تحققت من ثلاثة وعشرين حادثة مرتبطة بالانتخابات الافغانية منذ بدء عملية تسجيل الناخبين منتصف الشهر الماضي.

وجاء في تقرير أممي أن هذه الحوادث أسفرت عن مقتل وإصابة مائتين وواحد وسبعين مدنيا، ووقعت غالبيتها في أبريل الماضي إثر هجوم انتحاري وسط حشد من المدنيين في كابول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا