الماسكرا الجافة ماتترميش.. حلول بسيطة تساعدك

الماسكرا من أدوات المكياج المهمة لكل فتاة، ولا تخلو شنطة فتاة منها، فهي وسيلة مهمة لإبراز جمال العينين، ولكن مع مرور الوقت تلاحظين جفاف الماسكرا، الأمر الذي يزعج أي فتاة لأنها تسبب تكتلات بداخلها، عند التعرض لهذه المشكلة لن يكون الحل رميها في سلة المهملات، أو شراء أخرى جديدة، فإعادة الماسكرا المتكتلة كالجديدة أمر سهل ويمكنك القيام به من خلال خطوات بسيطة جدا منها..

1- محلول العدسات يساعدك في التخلص من جفاف الماسكرا والتكتلات التي تسببها، هو موجود داخل كل منزل، كل ما عليك هو وضع قطرات قليلة من المحلول داخل الماسكرا الجافة الخاصة بك، واتركيها يوما كاملا واستخدميها بعد ذلك، ستتفاجئين بالنتيجة وتحويل الكتل الصلبة لسائل مرة أخرى.

2- جل الصبار من أدوات المكياج المهمة داخل حقيبتك، ضعي القليل منه داخل الماسكرا ورجيها جيدًا، هو سيساعدك في حل مشكلة الماسكرا الجافة، كما أنه يضفي الحيوية على رموشك.

3- من الخطوات البسيطة والتقليدية التي نقوم بها، وضع عبوة الماسكارا في الماء المغلي لدقائق قليلة ثم إخراجها، فهذه الخطوة تساعدك في فك التكتلات التي تتكون داخل الماسكرا.

4- الزيوت العطرية تساعدك في حل مشكلة الماسكرا الجافة، جربي وضع قطرة واحدة من أي زيت طبيعي، اختاري على سبيل المثال اللوز، وضعيه داخل العبوة ورجيها جيدًا واتركيها ثم عند استخدامها في اليوم التالي ستشاهدين الفرق.

5- غسل فرشاة الماسكرا من الحلول التي يمكن أن تساعدك في جفاف الماسكرا، كل ما عليك هو إخراج الفرشاة وغسلها جيدًا، ووضعها في كمية مياه مع القليل من أي مزيل مكياج تستخدمينه، فهذه الخطوة تساعدك في التخلص من الأوساخ والتكتلات الموجودة داخل الماسكرا وعلى الفرشاة.

بهذه الخطوات تستطيعين حل مشكلة جفاف الماسكرا، احرصي على اختيار ماركة معروفة حتى لا تضر عينك ورموشك، وجربي الوصفات الطبيعية التي تساعدك في تطويل الرموش بدلًا من الاستخدام الكثير للماسكرا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا